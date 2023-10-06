شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد فى الدورى السعودى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) مباراة من العيار الثقيل حيث تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ونظيرة الفريق الأول الكروي بنادي الاهلي، غدًا الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 9 من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023 – 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاهلي

وتنقل مباراة الاتحاد ونظيرة فريق الاهلي، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 9 من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023 – 2024، وتنقل المباراة عبر قناة SSC SPORT، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي عبد العزيز الزايد، وتنقل المباراة ايضا عبر قناة SSC SPORT بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف، وتنقل المباراة ايضا عبر قناة SSC SPORT بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

موعد مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الاهلي، اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت موريتانيا، 7:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 10:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.