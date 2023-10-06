شكرا لقرائتكم خبر عن الجراحة استغرقت 16 ساعة.. نجاح فصل التوأمين السياميين التنزانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة، نُفذت على 9 مراحل، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

شارك في الجراحة 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.

مراحل إجراء الجراحة

وأوضح المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه العملية تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتُعد رقم 59 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أن العملية جرت بسلاسة كما خُطط لها، ومرت بعدة مراحل شملت التخدير والمناظير والتعقيم وفتح الجراح، ثم فصل الكبد، وفصل الأمعاء الغليظة والدقيقة، وفصل الجهاز البولي والتناسلي والتداخلات بينهما.

ثم جرت عملية الاستفادة من عضلات وجلد الطرف الثالث المشوه على يد المختصين بجراحة التجميل، بعدها جرى فصل كل من "حسن وحسين" في سرير مستقل لكل واحد منها لأول مرة في حياتهما بعد مرور 12 ساعة على العملية.

ثم بدأت بعد ذلك مرحلة الترميم، وشملت ترميم الجهاز الهضمي والقولون والجهاز البولي والجهاز التناسلي، بعدها جرت عملية إقفال الجراح، ثم نُقل التوأمين إلى وحدة العناية المركزة للأطفال في سريرين منفصلين.

دور المملكة الريادي

ورفع د. الربيعة الشكر والتقدير والعرفان باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الطبي الكبير والعطاء المتواصل.

وأكد دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، والذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي يلقاه من لدن القيادة الرشيدة حرسها الله.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الطبي يترجم الشعور الإنساني النبيل للقيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الخير للإنسان أينما كان، كما يعكس التفوق الطبي السعودي، الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.

كما تقدم د. الربيعة بالشكر إلى أعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم وعطائهم المستمر، التي كان لها الأثر الطيب في هذا المنجز الطبي الذي يسجل لهذا الوطن، ومهنئًا والدة التوأمين والشعب التنزاني الصديق بسلامة كل من "حسن وحسين".

وسأل المولى عز وجل لهما دوام الصحة والعافية، وأن يستمر الإنجاز في وطننا العزيز، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

تطور القطاع الطبي السعودي

وعبر سفير جمهورية تنزانيا لدى المملكة علي جابر مواديني، عن شكره وامتنانه الكبيرين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى أعضاء الفريق الطبي والجراحي، لإجراء عملية فصل التوأمين السياميين التنزانيين.

وأكد أن المملكة لها أيادٍ بيضاء مشهودة على كل المحتاجين في العالم، مشيدًا بتطور القطاع الطبي السعودي الذي بلغ مستويات دولية مرموقة، متمنيًا الشفاء العاجل للتوأمين، وأن يعودا إلى تنزانيا في أقرب وقت وهما في أتم صحة وعافية.

وقدمت والدة التوأم شكرها وامتنانها إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على إجراء عملية فصل التوأمين وتقديم العلاج اللازم لهما، منوهة بما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير، مقدره حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتها في المملكة.