شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الاهلي، اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 9 من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023 – 2024.

التشكيل المتوقع للاتحاد استعدادًا لمواجهة الأهلي

ومن المتوقع ان يبدا المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للعميد المباراة بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى:- مارسيلو جروهي.

خط الدفاع:- مد الله العليان – فيليبي لويز – عمر هوساوي – حسن كادش.

في خط الوسط:- فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو.

خط الهجوم:- رومارينيو – عبد الرزاق حمد الله – كريم بنزيما.

وتنقل مباراة الاتحاد ونظيرة فريق الاهلي، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 9 من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023 – 2024، وتنقل المباراة عبر قناة SSC SPORT، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي عبد العزيز الزايد، وتنقل المباراة ايضا عبر قناة SSC SPORT بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف، وتنقل المباراة ايضا عبر قناة SSC SPORT بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.