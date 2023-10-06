شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في ديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الاهلي، اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 9 من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023 – 2024.

موعد مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الاهلي، اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت موريتانيا، 7:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 10:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للراقي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:- إدواردو ميندي.

في خط الدفاع:- علي مجرشي – إيبانيز – عبد الباسط هندي – الحريجي.

خط الوسط:- محمد المجحد – فرانك كيسيه – جابري فيجا.

في خط الهجوم:- رياض محرز – فيرمينو – فراس البريكان

