شكرا لقرائتكم خبر عن يايسله يستقر على بديل نجم الأهلي أمام الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي لعام 2024/2023.

و‏قال الصحفي ” عائض الدهاس ” في صحيفة ” البلاد ” السعودية، فراس البريكان سيكون بديل سانت ماكسيمان في الديربي يوم الجمعة في حالة عدم جاهزيته بشكل كامل.

ماكسيمان يغيب عن تدريبات الأهلي

وغاب سانت ماكسيمان عن تدريبات أهلي جدة امس بسبب الاصابة، كما اشارت صحيفة الرياضية السعودية.

‏وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سانت ماكسيمان تعرض لتمزق في العضلة الخلفية أمام الاتفاق في اللقاء الماضي بالدوري، وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة الاتحاد.

ولم يُشارك التركي ميريح ديميرال في تدريبات الفريق بداعي الاصابة وأصبحت مشاركته في مواجهة الديربي شبه مستحيلة.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد المركز الثالث برصيد 19 نقطة.