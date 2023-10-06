شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف كريم بنزيما من المشاركة في مباراة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عشاق ومتابعي الكرة السعودية لمباراة من العيار الثقيل حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي لعام 2024/2023.

بنزيما يشارك في تدريبات الاتحاد الختامية

وشارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في مران العميد الختامي، بشكل طبيعي بعد أن غاب عن مباراة الفريق ضد سباهان الإيراني في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يدفع نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بكريم بنزيما في التشكيل الأساسي للفريق ضد الأهلي، في مباراة الديربي مساء اليوم الجمعة من أجل إعطاء دفعة قوية لخط هجوم الفريق.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد المركز الثالث برصيد 19 نقطة.