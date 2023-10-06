شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الجمعة الموافق 6-10-2023 لمشاهدة عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بالجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2023-2024. مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

النصر X أبها – 6 مساء - SSC1 HD الاتحاد X الأهلي – 9 مساء - SSC1 SD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X ألميريا – 10 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X أودينيزي – 7.30 مساء AD SPORTS Premium - ليتشي X ساسولو - 9.45 مساء AD SPORTS Premium 1 -

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوروسيا مونشنجلادباخ X ماينز- 9.30 مساء – beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستراسبورج X نانت – 10 مساء- beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

ألانيا سبور X فاتح قرا جمرك – 8 مساء أضنة سبور X طرابزون سبور – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري X الجونة – 4 مساء – ONTime Sports فاركو X سيراميكا كيلوباترا – 7 مساء - ONTime Sports