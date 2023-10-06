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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - يستعد عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الجمعة الموافق 6-10-2023 لمشاهدة عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بالجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن  السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة


النصر X أبها – 6 مساء - SSC1 HD

الاتحاد X الأهلي – 9 مساء - SSC1 SD        


مواعيد مباريات والقنوات الناقلة


أتلتيك بيلباو X ألميريا – 10 مساء -   beIN Sports


مواعيد مباريات والقنوات الناقلة


إمبولي X أودينيزي – 7.30 مساء  AD SPORTS Premium -

ليتشي X ساسولو - 9.45 مساء   AD SPORTS Premium 1 -


مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة


بوروسيا مونشنجلادباخ X ماينز- 9.30 مساء – beIN Sports


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


ستراسبورج X نانت – 10 مساء- beIN Sports


مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة


ألانيا سبور X فاتح قرا جمرك – 8 مساء

أضنة سبور X طرابزون سبور – 8 مساء


مواعيد مباريات والقنوات الناقلة


الاتحاد السكندري X الجونة – 4 مساء – ONTime Sports

فاركو X سيراميكا كيلوباترا – 7 مساء -  ONTime Sports

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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