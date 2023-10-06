شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش يسجل ثاني أهدافه الأوروبية في ليلة خسارة فرانكفورت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض فريق فرانكفورت الألماني المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر عمر مرموش، للخسارة على يد نظيره فريق باوك اليوناني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت المباراة التي جمعت بين فرسقي فرانكفورت وباوك، على ملعب باوك في اليونان، إثارة كبيرة ومتعة بين الفريقين.

ونجح أندريا زيفكوفيتش لاعب فريق باوك، في افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 28، وتعادل لاعب منتخب مصر عمر مرموش لفريقه فرانكفورت الألماني في الدقيقة 68، وهو ثاني اهداف مرموش الأوروبية.

وانهى كونستانتيوس كوليراكيس المباراة باحرازه الهدف الثاني لصالح الفريق اليوناني في الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني.

وفي ذات المجموعة، انتهت مباراة فريق أبردين أمام نظيره فريق هلنسكي الفنلندي بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ترتيب المجموعة بعد فوز باوك وتعادل هلنسكي

يتصدر فريق باوك اليوناني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يتواجد فريق فرانكفورت الألماني في المركز الثاني بثلاث نقاط، فيما يتواجد فريق هلنسكي وأبردين في المركز الثالث والرابع بالمجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.