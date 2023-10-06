شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، رقم قياسي جديد مع الفريق الإنجليزي بعد مشاركته في مباراة الريدز أمام فريق سانت جيلواز البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يصل لرقم قياسي جديد

وخاض محمد صلاح أمس الخميس، مباراته رقم 150 بمسيرته مع فريق ليفربول الإنجليزي على ملعب آنفيلد أمام نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح لاعب منتخب مصر محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مائة وثلاثة هدف، منذ انضمامه للنادي الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

وحقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر محمد صلاح، الفوز على حساب نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وسجل الثنائي ريان جرافينبرش ودياجو جوتا هدفي المباراة في الشوطين الأول والثاني من المباراة.