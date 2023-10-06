انت الان تتابع في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.. أنظار العالم تتجه لـ "ديربي جدة" بين اتحاد "بنزيما" وأهلي "رياض محرز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تتجه أنظار العالم، وتحديدًا محبي متعة كرة القدم، نحو قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي ، التي تجمع الاتحاد وشقيقه الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 19 نقطة ، في حين يأتي الأهلي في المركز السابع، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الذي لم يقدم المستوى المأمول منه في مبارياته الأخيرة، إلا أنه نجح في تحقيق الأهم وهو الفوز، حتى مباراته الأخيرة أمام الفيحاء التي تعثر خلالها بالتعادل ليفقد بسببه الصدارة، متطلعًا إلى استعادة نغمة الفوز والبقاء قريبًا من التعاون المتصدر.

وما زالت مشاركة قائد الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما غير مؤكدة، إذ مازال يواصل برنامجه التأهيلي، في الوقت الذي سيعود إلى صفوف الفريق نجما المنتخب الأولمبي فيصل الغامدي وزكريا هوساوي.

وفي الأهلي الذي بدأ المسابقة بقوة، إلا أنه لم يعرف طريق الفوز في آخر مباراتين، إذ خسر من النصر برباعية قبل أن يفرض عليه الاتفاق التعادل السلبي، حيث يأمل أن يستعيد توازنه ويعود إلى سكة الانتصارات عبر بوابة منافسه التقليدي، بقيادة نجمه "رياض محرز ".

في المقابل، يسعى النصر إلى تحقيق فوز جديد عندما يستقبل أبها ، اليوم الجمعة ، على ملعب الأول بارك بالرياض، إذ يقدم مستويات كبيرة، فهو لم يخسر أو يتعادل في آخر 10 مباريات لعبها في ثلاث بطولات، بل ويسير بشكل تصاعدي ويسجل نتائج كبيرة، فبعد عثرة البداية، حقق 10 انتصارات متتالية، 6 منها في الدوري و3 في دوري أبطال آسيا، وانتصار في كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤملاً تحقيق فوز جديد يتقدم من خلاله في سلم الترتيب ويضغط على الأندية التي تسبقه في الترتيب.

من جانب آخر يسعى أبها إلى تضميد جراحه، إذ سيرمي بكل ثقله لإيقاف مسلسل الهزائم واستعادة نغمة الفوز من جديد، خصوصًا هو يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزٍ في مباراتين وخسارة ست مباريات، لذا يأمل أن يزيد غلته من النقاط.

النصر - أبها