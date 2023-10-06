شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يبدأ حملة تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بدء حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، في الحملة الوطنية الثانية لمكافحة مرض الحمى القلاعية التي تشهدها المملكة تحت إشراف مركز وقاء، بهدف حماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية واستدامتها.

وأكد المركز أن الفرق البيطرية المتخصصة في إدارات الصحة الحيوانية بفروع المركز المختلفة، بدأت في أعمال تحصين المواشي المستهدفة ضمن الحملة التي تستمر لمدة 9 أسابيع ابتداء والممتدة حتى 30 نوفمبر المقبل، وتستهدف رفع وتعزيز مناعة المواشي القابلة للإصابة بالمرض.

ودعا مربي المواشي إلى التعاون مع الفرق البيطرية لتنفيذ أعمال التحصين.

توعية وتثقيف المربين

وأشار المركز إلى أن مرض الحمى القلاعية يُعد فيروسًا وبائيًا يصيب الحيوانات ذات الأظلاف المشقوقة الأهلية والبرية كالأبقار والأغنام والماعز والغزلان.

وأوضح أن أعمال التحصين تجرى من خلال زيارة المربين للفروع والوحدات الرئيسية للمركز في مناطق المملكة المختلفة، والتي تباشر بدورها بمباشرة طلبات التحصين المقدمة من قبل المربين وأصحاب المواشي وتنفيذ عمليات التحصين.

إلى جانب توعية وتثقيف المربين بطرق الوقاية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية.

طرق الوقاية

وأوضح مركز وقاء، الإجراءات المتبعة التي يجب التقيد بها للوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى القلاعية، ومن أهمها التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، والتطهير المنتظم للحظائر والمعدات.

وعدم إدخال حيوانات مشتراة حديثًا إلا بعد تحصينها وعزلها لمدة أسبوع على الأقل للتأكد من خلوها من الأمراض المختلفة التي قد تنتقل لمواشيهم، وكذلك منع انتقال الحيوانات من المناطق المصابة وإليها.

كما نوه بضرورة الإبلاغ الفوري على الهاتف المجاني 939 في حال ملاحظة وجود أي أعراض مرضية على الحيوانات في قطعانهم.