السعودية | الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، تكرّم 80 معلماً ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم، حفلاً تكريمياً لـ80 معلماً ومعلمة على تميزهم في أداء رسالتهم التعليمية؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، على مسرح جناح التعليم المشارك في معرض الشرق الأوسط الرابع للتعليم والتدريب بمركز جدة للمعارض والفعاليات.

وشارك في تكريم المعلمين والمعلمات، وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور حسن خرمي ووكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي،بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي‬، وعدد من قيادات التعليم.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات؛ حيث تابع الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “شكرًا نور العلم”، إلى جانب أوبريت “غنى السنا”، تلاه تكريم المعلمين والمعلمات بالشهادات والدروع التذكارية.

وعلى صعيد متصل زار وكيل الوزارة للتعليم والوكيل للبرامج التعليمية ومدير عام التعليم بمحافظة جدة، عدداً من المدارس وشاركوا الطلبة في تكريم معلميهم والاحتفاء بهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.