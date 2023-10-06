السعودية | 36 طالباً سعودياً يزينون “عالمي الروبوت”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يُزين 36 طالباً وطالبة نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت الذي سيقام في بنما خلال شهر نوفمبر المقبل، عقب اجتيازهم النهائي الوطني للأولمبياد العالمي للروبوت WRO لموسم 2023 الذي نظمه الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية بالرياض بالشراكة مع وزارتي التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.

وتأهل في الموسم الحالي 114 فريقاً إلى النهائي الوطني للروبوت لموسم 2023 في المملكة، حيث شارك في التصفيات 3.912 فريقًا بمجموع 31.178 مشاركاً كما شارك في تحكيم المسابقة 2.395 حكماً من جميع مدن المملكة.

وشملت الفئات المشاركة في البطولة “مهام الروبوت”، “مهندسو المستقبل”، “مبدعو المستقبل”، “رياضة الروبوت”، فيما تعد المسابقة جزءًا من جهود المملكة في اكتشاف ودعم المواهب السعودية وتعزيز مكانتها في المنافسات العالمية للروبوت.

ويهدف النهائي الوطني للروبوت إلى تعزيز الابتكار والإبداع في مجال الروبوت وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم في هذا المجال، حيث يعد الحدث فرصة للمشاركين للتعلم والتنافس وتطوير مهاراتهم الفنية والفكرية.