السعودية | سفارة المملكة لدى اليابان تؤكد سلامة المواطنين السعوديين إثر زلزال إيزو وتدعو إلى التقيد بتعليمات السلطات المتعلقة بالكوارث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت سفارة المملكة باليابان، إنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع (الجمعة) في مجموعة جزر قريبة من العاصمة طوكيو، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرةً إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين.

ووقعت الهزة التي وصفت بالعنيفة بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر، في مجموعة جزر إيزو البركانية القريبة من العاصمة اليابانية طوكيو.

وحدد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند خط عرض 30.04 درجة شمالاً وخط طول 140.00 درجة شرقاً.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث تسونامي عقب الزلزال، والذي يأتي على شكل أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد.