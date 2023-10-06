السعودية | الفنانة التشكيلية “أشواق الجيزاني” تتحدث عن مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023.. وتروي: استغرقت 18 يوما في رسم لوحتي الفنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعربت الفنانة التشكيلية “أشواق الجيزاني” عن بالغ سعادتها إثر مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023.

وقالت في تصريحات لـ “العربية”، إنها تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للمرة الخامسة على التوالي.

وأوضحت أنها تشارك بلوحة فنية يبلغ طولها 2 متر، حيث استغرقت في رسمها 18 يوما.

وبنت أنها تعلمت رسم اللوحات عن طريق التدريب الذاتي دون اللجوء لمراكز التدريب، حيث كانت تستمع للحلقات التدريبية في فن الرسم الموجودة على شبكة الإنترنت.