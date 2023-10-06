اخبار السعوديه

السعودية | الفنانة التشكيلية “أشواق الجيزاني” تتحدث عن مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023.. وتروي: استغرقت 18 يوما في رسم لوحتي الفنية

0 نشر
Ahmed Maher 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الفنانة التشكيلية “أشواق الجيزاني” تتحدث عن مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023.. وتروي: استغرقت 18 يوما في رسم لوحتي الفنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعربت الفنانة التشكيلية “أشواق الجيزاني” عن بالغ سعادتها إثر مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023.

وقالت في تصريحات لـ “العربية”، إنها تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للمرة الخامسة على التوالي.

وأوضحت أنها تشارك بلوحة فنية يبلغ طولها 2 متر، حيث استغرقت في رسمها 18 يوما.

وبنت أنها تعلمت رسم اللوحات عن طريق التدريب الذاتي دون اللجوء لمراكز التدريب، حيث كانت تستمع للحلقات التدريبية في فن الرسم الموجودة على شبكة الإنترنت.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا