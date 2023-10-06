شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا لدور المجموعات، حيث من المتوقع أن تنطلق القرعة في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من مساء اليوم الجمعة.

حيث يتواجد الأهلي البطل رفقة أندية الوداد وصن داوينز والترجي في التصنيف الأول، فيما يأتي كلا من أندية شباب بلوزداد وسيمبا وبيراميدز وبترو أتليتكو في التصنيف الثاني.

ويأتي كلا من أندية الهلال ومازيمبي وأسيك ويانج أفريكانز، ضمن أندية التصنيف الثالث، فيما تحل أندية النجم الساحلي وماديمو ونوازيبو وجالاكسي ضمن أندية التصنيف الرابع.

هذا وستقام القرعة في مدينة جوهناسبرج بجنوب إفريقيا، علي أن يتم نقل فعاليات القرعة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية، وصفحة الكاف الرسمية عبر فيسبوك.

مواجهة مصرية متوقعة بدور المجموعات

هذا ومن المحتمل أن تسفر القرعة اليوم عن تواجد أندية الأهلي وبيراميدز في مجموعة واحدة، خاصة أن كلا الناديين يقع في تصنيف مختلف عن الآخر.