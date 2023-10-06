شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يثير الجدل حول إنتقاله إلى الأهلي بنهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم الدولي أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، إثارة الجدل حول مستقبله مع الفريق الأبيض في الفترة القادمة، بعدما نشر اللاعب صورة له بأحد التيشرتات الحمراء عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام .

يأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء التي ربطت إنتقال اللاعب للأهلي في نهاية الموسم الحالي، خاصة أن فتوح سينتهي تعاقده مع الفارس الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

هذا واجتمع فتوح بشكل مبدئي مع الزمالك لمناقشة تجديد تعاقده، حيث طالب اللاعب بتأجيل الأمر لمعرفة مجلس إدارة الفريق الجديد عقب الإنتهاء من إجراء إنتخابات النادي.

الأمر الذي يثير القلق داخل نادي الزمالك، من عدم التوصل لإتفاق مادي مع اللاعب، ودخول الأهلي كطرف قوي في مفاوضات خاصة مع اللاعب بالمرحلة القادمة.

شوبير يؤكد مفاوضات الأهلي

هذا وقد شدد الإعلامي أحمد شوبير عن وجود مفاوضات بالفعل مع اللاعب، حيث أكد أن اللاعب يدخل ضمن أولويات الفريق الأحمر في الصفقات القادمة.