شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة متميزة لمحمية الملك سلمان في "معرض الصقور" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الخامسة للمرة الثالثة على التوالي، الذي انطلق أمس الخميس، بمشاركة محلية ودولية في ملهم شمال الرياض.

وتهدف مشاركة المحمية إلى رفع الوعي بأنواع الصقور الحاضرة في المحمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الصقور ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي.

بالإضافة إلى تعريف زوار معرض الصقور بمختلف أعمارهم على كنوز المحمية الطبيعية النادرة من الحياة الفطرية والآثار والتضاريس والغطاء النباتي.

أكبر محميات الشرق الأوسط

وتعد محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أكبر المحميات في الشرق الأوسط، وتمتلك تنوعًا جغرافيًا، وتاريخ حضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، والطبيق، والخنفة، وتوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، وغزال الريم.