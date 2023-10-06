شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك على الطريق ما بين مكة المكرمة وجدة.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية (1 - 3) كيلومترات، وارتفاع الأمواج.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد القنفذة والليث شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد وادي الفرع أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد طريف وعرعر أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في نجران

يُتوقع أن تشهد شرورة أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الشنان والكهفة وبقعاء وسميراء، رياحًا شديدة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد تبوك وتيماء أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد دومة الجندل وسكاكا وطبرجل، أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية (3 - 5) كيلومترات.