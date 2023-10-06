شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف حالة الطقس على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.

وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظة وادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الطقس في مناطق السعودية

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك على الطريق ما بين مكة المكرمة وجدة.