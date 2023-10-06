شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة ورياح على مناطق جازان وحائل والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أهم الظواهر الجوية، اليوم الجمعة، بثلاث مناطق في الممكلة

حيث نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وذلك على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.

كما حذر المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم تسبب تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

وفي سياق متصل حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، وتشمل تأثيرات الجو رياحًا نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظة وادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.