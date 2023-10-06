شكرا لقرائتكم خبر عن يوم المعلمين.. جامعات سعودية تحقق إنجازات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يزال العالم يحتفي بيوم المعلمين، وهي من بين المناسبات الأهم في حياة الشعوب، خاصة التي تعرف للعلم والعلماء قدرهم.

وتعيش المملكة العربية السعودية تطورا في جميع المجالات والقطاعات، لا سيما قطاع التعليم، مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بهذا القطاع.

يوم المعلمين

الجامعات السعودية لم تغب عن المشهد، إذ إنها حققت ولا تزال تحقق العديد من الإنجازات على كافة المستويات.

برز هذا التميز للجامعات السعودية في مجال البحث والابتكار، فبحسب تقرير الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالولايات المتحدة الأمريكية أبريل الماضي، حققت الجامعات السعودية إنجازًا عالميًا كبيرا في هذا المجال.

3 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية

التقرير أوضح أن 3 جامعات سعودية دخلت ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع العام الماضي.

من بين الجامعات الثلاث، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الثالث عالميا والتي سجلت 233 براءة اختراع.

بينما جاء في المركز الثامن عالميًا جامعة الملك عبد العزيز التي سجلت 177 براءة اختراع خلال عام واحد.

أما جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جاءت في المركز الـ 79، وسجلت 42 براءة اختراع.​

إنجازات الجامعات السعودية

أيضا حققت الجامعات السعودية إنجازات عدة، إذ حققت مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي للجامعات للعام الحالي 2023.

4 جامعات من المملكة انفردت بالمراكز الأولى على المستوى العربي، وجاءت 8 جامعات سعودية إجمالا ضمن العشرة الأوائل عربيًا.

وجاء ترتيب أولى الجامعات كالآتي: جامعة الملك سعود، ثم جامعة الملك عبد العزيز، ثم جامعة الملك عبد الله، ثم جامعة الطائف، ثم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.