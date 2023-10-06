شكرا لقرائتكم خبر عن أبشر.. إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجوازات السعودية عن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية، والتي تمكن أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية إلكترونيًا عبر أبشر، خلال فترة التجربة (90) يوم، لمن لم يصدر له هوية مقيم وفق الشروط التالية:

ألا يكون العامل مسجل كمتوفي أو متغيب عن العمل خارج المملكة.

خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.

صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوم أو أكثر.

توفر منصة "أبشر" لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

يمكن للفرد الذي لديه أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي المصدرة لهم إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر.

طريقة الوصول للخدمة:

للعمالة المنزلية:

خدمات العمالة.

خدمات.

التأشيرات.

للمرافقين: