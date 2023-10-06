شكرا لقرائتكم خبر عن يمتهن صناعة شباك صيد.. "كفيف" يخطف الأنظار في معرض الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خطف صانع شباك الصيد الكفيف (خلف العنزي) الأنظار في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وحرص الزوار على زيارته ومتابعته وهو يعمل ببراعة في صناعة الشباك على الرغم من كف بصره.

وقال العنزي: عمري الآن 62 عامًا، وبدأت العمل في مهنة صناعة شباك صيد الصقور وعمري 15 عامًا، وأفخر بالمهنة لأنها مهنة آبائي وأجدادي.

تصميم على التحدي

وأضاف العنزي: حينما فقدت بصري لم أستسلم، بل صممت على التحدي، والحمد لله نجحت.

وتابع: لا أجد صعوبة في العمل، لأني تمرست على المهنة، وأصبحت عادية ومصدر دخل بالنسبة لي.

ووجه الشكر إلى سمو وزير الداخلية على دعمه وتشجيعه له.

فقد البصر كشف عن موهبته

وتقول ابنته: فخورة بأني بنت هذا الرجل العظيم الذي علمني أن أكون قوية حتى في أصعب الظروف، وألا يمنعني عائق من الوصول إلى أهدافي، فلمّا فقد البصر اكتشف موهبته، وتمكن من العمل والإنفاق على عائلته.

وتابعت: كان والدي سعيدًا بدعوته إلى المشاركة في المعرض، ومنذ جاء إلى المعرض والزوار يتوافدون ويتكلمون معه، فشعرت بالطاقة الإيجابية التي اكتسبها من تفاعل الناس وكلامهم معه.

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