شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام يوضح أسباب حصول محبة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحفاظ على اجتماع الكلمة.

وأشار إلى أن الحديث عن الحب والمحبة، حديث يستهوي القلوب، مبينا أن الحب يضفي على الحياة بهجة وفرحا، وجمالا ورضا، ويكسو الروح بهاء وسرورا.

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أسباب حصول محبة الله

أضاف: أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المحسنين ويحب التوابين والمتطهرين، ويحب المتقين والصابرين، وجعل سبحانه الإيمان والعمل الصالح سبببا لحصول محبته فقال: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا".

وقال "المعيقلي" إن الحب فطرة في الإنسان والمحبة هي روح الإيمان والأعمال والأحوال، مبينا أن أعظم منازل المحبة وأعلاها محبة الله وماوالاها من الصداقة الصافية والأخوة الحقة.