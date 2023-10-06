السعودية | بـ44 مئوية .. بريدة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل بريدة أعلى درجة حرارة بـ44 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، بريدة 44 درجة مئوية، مكة المكرمة والأحساء 42، المدينة المنورة وحفر الباطن والعلا 41 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن ينبع ووادي الدواسر والخرج والدهناء 40 درجة مئوية، الرياض والمجمعة 39، جدة وتبوك وجازان وبيشة 37، أبها 29، الباحة 28، السودة 23 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 12، أبها 15، الباحة 17، الرياض 24، جدة 28، المدينة المنورة والقنفذة 29، مكة المكرمة 31 درجة مئوية.