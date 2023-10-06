مؤبّد عن كل مصاب.. القضاء الأمريكي يحكم بعشرة مؤبدات على مطلق النار داخل مترو في نيويورك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 10:28 صباحاً

حُكم على رجل أطلق النار وأثار الفوضى في مترو مزدحم بنيويورك في أبريل 2022، الخميس، بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، حسبما أعلن القضاء الأميركي. وبناءً على طلب الادعاء، حكم قاض في محكمة بروكلين الفدرالية على فرانك جيمس (64 عاماً) بـ"عشرة أحكام بالسجن مدى الحياة"، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في بروكلين، وهو ما يعادل عدد الضحايا المتضررين من إطلاق النار. وكانت هيئة الدفاع قد طالبت من جهتها بعقوبة السجن لمدة 18 عاماً، وسلطت الضوء على مشكلات الصحة العقلية التي يعانيها المتهم، مشيرة الى أنها ستستأنف الحكم. في 12 أبريل 2022، في ساعة الذروة، أقدم فرانك جيمس الذي كان يضع قناعاً واقياً من الغاز وعلى رأسه خوذة صفراء ويرتدي سترة عامل بناء برتقالية، على تفجير عبوتين دخانيتين في مقصورة مترو مزدحمة في بروكلين قبل إطلاقه النار، مثيراً حالة من الذعر. ولم يتسبّب الهجوم في سقوط قتلى، وهو ما شكّل معجزة بحسب السلطات، لكن عدداً كبيراً من الضحايا أُصيبوا بجروح بالغة.

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