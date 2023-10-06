رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحات الأقصى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 10:43 صباحاً

أدانت رابطة العالم الإسلامي، قيام مسؤولٍ إسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندَّدت الرابطة بهذه الممارسات العبثية التي تمسُّ حرمةَ المقدسات، وتمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم. وأهابت الرابطة، بأهمية العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلّ الممارسات التي تقوِّض فُرَص الحل في المناطق المحتلة. وجدّدت التأكيد على دعمها الراسخ كل الجهود الرامية لحلّ قضية الشعب الفلسطيني، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية والإسلامية المُلحّة.

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