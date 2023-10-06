انت الان تتابع الاتحاد الفلبيني يتعهد بالدعم الكامل لاستضافة المملكة بطولة كأس العالم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 10:50 صباحاً

تعهد الاتحاد الفلبيني لكرة القدم بدعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034. وجاء في بيان الاتحاد الفلبيني، اليوم الجمعة: "بصفتنا شريكاً في نمو كرة القدم الآسيوية، ندعم المملكة العربية السعودية في قرارها بتنظيم كأس العالم لعام 2034". وأضاف البيان: "بعد نجاح كأس العالم في قطر، نحن واثقون من أن السعودية ستمثل آسيا في استضافة نسخة مميزة من هذه البطولة".

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