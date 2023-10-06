انت الان تتابع بفيض من الامتنان في يوم المعلم.. وزير الصحة يستذكر معلمه "مفيد كنعان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نوّه وزير الصحة فهد الجلاجل، بالدور الكبير الذي يقوم به المعلمون والمعلمات، في تنمية وتطوير الأجيال لصناعة مستقبل مشرق.

وكتب الوزير الجلاجل، تدوينة له على موقع "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها: "أستذكر بفيض من الامتنان.. معلمي الفاضل "مفيد كنعان" -رحمه الله-، أستاذ الرياضيات في ثانوية الملك فهد، الذي كان له أثر كبير عليّ، فجزاه الله خير الجزاء هو وكل زملائه في المهنة من المعلمين والمعلمات؛ لدورهم الكبير في تنمية وتطوير الأجيال لصناعة مستقبل مشرق".

وكان ‏مجلس الوزراء قد أعرب بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق الخامس من اكتوبر من كل عام، عن تقديره جهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلاً زاهراً للوطن.