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السعودية | «الغذاء والدواء»: حفظ التمور في المواد الورقية أو الكرتونية يسرّع التلوث البكتيري

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن حفظ التمور يتم بـ«الكبس»، مشددة على ضرورة تعبئتها في عبوات مناسبة لحفظ الأغذية، وأن تكون نظيفة وجافة وغير منفذة للرطوبة.

ونصحت الهيئة عبر حسابها في «إكس»، باستخدام مواد تعبئة وتغليف غير مسامية مثل البلاستيك والزجاج، وعدم حفظ التمور في المواد الورقية أو الكرتونية، حيث إنها تساهم في تسريع معدل التلوث البكتيري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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