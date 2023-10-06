شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة النصر ضد أبها، في منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره أبها، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي، على أرضية استاد الأول بارك.

ويتواجد النصر في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز السادس عشر، برصيد ستة نقاط.

موعد مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي

ويواجه النصر نظيره أبها، في الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة.

وستنطلق مباراة النصر ضد أبها، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد أبها في الدوري السعودي

وسيتم نقل مباراة النصر أمام نظيره أبها، في مواجهات الدوري السعودي، على قناة SSC HD1.