شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة ديربي جدة بين الاتحاد أمام الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز السابع، برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

ويواجه اتحاد جدة نظيره الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة.

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي، في دوري روشن السعودي، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والأهلي

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي، في الدوري السعودي، عبر قناتي قناتي SSC 1 HD وSSC 5 HD.