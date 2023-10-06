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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة النصر وأبها (يلا شوت) في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة النصر وأبها (يلا شوت) في الدوري السعودي..كورة لايف، يسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته والوصول إلى الفوز الـ11 تواليًا، عندما يستقبل أبها على ملعب "الأول بارك" في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2024.

يستقبل ملعب جامعة الملك سعود مباراة النصر وأبها، والتي ستكون واحدة من ضمن مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن موسم 2023-2024، ويستعد النصر من أجل الفوز بالمباراة، وذلك لزيادة رصيد نقاطة، حيث ينافس بقوة من أجل الحصول على لقب الدوري هذا الموسم، واستطاع النصر الفوز في المباراة الثانية له في دوري أبطال آسيا على استقلال دوشنبه بثلاث أهداف مقابل هدف.

بينما في بطولة دوري روشن السعودي، حقق النصر فوزًا على نظيره الطائي بهدفيم مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 18 نقطة من 8 مواجهات، إذ فاز في 6، وتلقى هزيمتين.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2024؟

مباراة النصر وأبها ستكون منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC السعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة متاحة بالمجان للمشاهدين داخل السعودية عبر قناة SSC EXTRA 1 SD، ولكن من خارجها أو لمتابعة اللقاء بتقنية فائقة الجودة، فإنه يجب الاشتراك في قناة SSC EXTRA 1 HD المشفرة.

موعد المباراة

تقام مباراة النصر أمام أبها في الدوري السعودي، يوم الجمعة القادم الموافق 6 أكتوبر 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة السعودية الرياضية SSC، وعلى منصة شاهد VIP، على شبكة الانترنت.

التشكيل المتوقع للنصر أمام أبها

من الممكن أن يعتمد المدير الفني لنادي النصر على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلان كونان، محمد الفتيل، إيميريك لابورت، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، أوتافيو دا سيلفا، عبدالرحمن غريب.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.