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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد (يلا شوت) في الدوري السعودي..كورة لايف

مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد (يلا شوت) في الدوري السعودي..كورة لايف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي والعالم أجمع، صوب أرضية ملعب «الجوهرة المشعة» والذي يحتضن الكلاسيكو الناري بين «العميد والراقي»، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

توقيت مباراة الاهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الاهلي ضد الاتحاد، يوم الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت موريتانيا، 7:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 10:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الاتحاد في الدوري السعودي

يدخل فريق الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم نونو سانتو، مباراة الأهلي، وفي جعبته 19 نقطة جمعهم من 8 مباريات خاضهم «العميد» في مسابقة دوري «روشن» هذا الموسم، ويحتل بهم المركز الثالث في ترتيب المسابقة.

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هذا وأعلنت المنصة الرسمية لنادي الإتحاد على منصات التواصل، عن طرح تذاكر الإتحاد ضد الأهلي في إطار الجولة 9 من عمر الدوري السعودي لكرة القدم، ويحتل الإتحاد المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما النادي الأهلي يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة، منصة حجز التذاكر، هي تلك المنصة الإلكترونية التي تساعدكم على العديد من الأمور، وهي البديل الآمن من الذهاب إلى المكاتب الرسمية، ثم حجز التذاكر، ولكن الآن قم بالحجز أون لاين والذهاب مباشرة للإستاد، وقم بالحفاظ على أسرتك والمرافقين وإتبع إجراءات السلامة أثناء الدخول.

تشكيلة الاهلي المتوقعة امام الاتحاد في الدوري السعودي

في حراسة المرمي:- ادوارد ميندي.

في خط الدفاع:- علي مجرشي، روجير إيبانيز، عبد الباسط هندي، سعد بالعبيد.

في خط الوسط:- جابرييل فيجا، فرانك كيسيه، محمد المحجد.

في خط الهجوم:- رياض محرز، روبرتو فيرمينو، الان ماكسيمين.

الأهلي في الدوري السعودي

بينما يطل فريق الأهلي اليوم على عشاقه تحت قيادة المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسلة، وهو يمتلك 16 نقطة من 8 مباريات خاضهم «الراقي» في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم حتى الآن، ويحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

تشكيل الاتحاد ضد الأهلي المتوقع في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حسن كادش - عمر هوساوي - لويز فيليبي - مد الله العليان.

خط الوسط: مهند الشنقيطي - فابينيو - نغولو كانتي - رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.