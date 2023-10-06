انت الان تتابع سوق التأمين الصحي في السعودية يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول 2028 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 11:20 صباحاً

أظهرت أحدث البحوث والإحصاءات أن حجم سوق التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية قد تجاوز 7 مليارات دولار في العام الماضي 2022. ومن المتوقع أن يشهد التأمين الصحي في المملكة نموًا مطردًا ليصل إلى عتبة العشرة مليارات دولار بحلول عام 2028، وتعزى هذه التوقعات الواعدة إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1% خلال الفترة من 2023 إلى 2028. ووفقًا لمجموعة "IMARC" الاستشارية -مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة- فإن نمو سوق التأمين الصحي في السعودية يعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك زيادة السكان والتطور الصناعي السريع، وزيادة إنفاق الحكومة السعودية على الرعاية الصحية والتحسينات المستمرة في البنية التحتية للرعاية الصحية، إضافةً إلى عوامل أخرى مثل تغطية المؤسسات الخاصة في قطاع التأمين الصحي لموظفيها وعائلاتهم، وهو عامل رئيس آخر يسهم في زيادة حجم السوق.

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