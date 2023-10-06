صافرة هولندية تضبط "ديربي جدة".. وغواتيمالية لمباراة النصر وأبها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 11:50 صباحاً

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم أوروبي لإدارة "ديربي جدة" وطاقمًا من أمريكا الوسطى لقيادة مباراة النصر وضيفه أبها ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين والمقررة اليوم الجمعة . حيث أسند للحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي إدارة قمة مباريات الجولة، والتي تجمع الاتحاد بغريمه التقليدي فريق الأهلي، حيث سيعاونه مواطناه هيسيل ستيجسترا كمساعد أول وجان دي فريز مساعد ثانٍ فيما سيتولى الإشراف على غرفة الفيديو جوشيم كامفويس بمساعدة من الحكم السعودي إبراهيم الدخيل. وكلف الاتحاد الحكم ماريو إسكوبار من جمهورية غواتيمالا حكماً للساحة لمواجهة النصر وضيفه أبها على أن يساعده مواطناه لويس فانتورا كمساعد أول وهامبرتو بانجوج مساعد ثانٍ في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة الحكم إيليس ميرليس من الباراغواي وبمساعدة من الحكم السعودي ياسر السلطان.

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