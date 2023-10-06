شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. فريق مدرسة "أجيال المعرفة" يتأهل إلى "أولمبياد الروبوت" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أحجازًا طلابيًا جديدًا بعد تأهل فريق مدرسة "أجيال المعرفة" للمشاركة في نهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" التي ستقام في دولة بنما من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وذلك في المسابقة التي أقيمت بالتعاون بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للروبوت والرياضة اللاسلكية، وشارك فيها 3912 فريقًا من جميع مناطق المملكة.

وهنأ مدير تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي، فريق المدرسة ومعلميهم ومشرفيهم لتحقيق هذا التأهل، الذي يؤكد ما يمتاز به الطلبة من مواهب ومهارات.

ويشارك الفريق ضمن المنتخب الوطني في معسكر تدريبي خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الحاليّ، استعدادًا للمشاركة في نهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت في بنما.

36 طالبًا في أولمبياد "بنما"

ويشارك 36 طالبًا وطالبة في نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت الذي سيقام في بنما خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد اجتيازهم النهائي الوطني للأولمبياد العالمي للروبوت WRO لموسم 2023.

وكان حفل الختام أقيم في صالة وزارة الرياضة بالرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ومساعد وزير النقل الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، ووكيل وزارة التعليم د. سعد بن عوض الحربي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية وائل محمد السرحان.

وتأهل في الموسم الحالي 114 فريقا إلى النهائي الوطني للروبوت لموسم 2023 في المملكة وشارك في التصفيات 3912 فريقًا بمجموع 31178 مشاركًا، كما شارك في تحكيم المسابقة 2395 حكمًا من جميع مدن المملكة.

الفئات المشاركة في البطولة

وشملت الفئات المشاركة في البطولة "مهام الروبوت"، "مهندسو المستقبل"، "مبدعو المستقبل"، "رياضة الروبوت"، واختير 36 طالبًا وطالبة للمشاركة في النهائي العالمي ببنما، إذ تعد المسابقة جزءا من جهود المملكة في اكتشاف ودعم المواهب السعودية وتعزيز مكانتها في المنافسات العالمية للروبوت.

ويستهدف النهائي الوطني للروبوت تعزيز الابتكار والإبداع في مجال الروبوت، وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم في هذا المجال، إذ يُعد الحدث فرصة للمشاركين للتعلم والتنافس وتطوير مهاراتهم الفنية والفكرية.

ويوفر الحدث منصة للتواصل والتعاون بين الطلاب والمدربين والمهتمين بمجال الروبوت، كما تعكس الفعالية التزام المملكة بتعزيز التعليم والاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار من خلال دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في هذه الأنشطة، سعيًا لبناء جيل مبدع ومتميز في مجال الروبوت.