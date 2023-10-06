شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة : فصل " حسن وحسين " الإنجاز رقم 59 للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين".

وقال الربيعة: إذا كان هنالك تهنئة، فهي إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لأهما كانا وراء هذا النجاح وهذا الإنجاز، بدعمهما الكبير للبرنامج السعودي لفضل التوائم الملتصقة.

وأضاف: كذلك الشكر والتقدير إلى زملائي أعضاء الفريق الطبي والجراحي، الذين عملوا ليلًا ونهارا لتسجيل هذه الإنجازات الطبية المتتالية.

الإنجاز رقم 59

وتابع د. الربيعة: اليوم المملكة العربية السعودية تسجل الإنجاز رقم 59، ويعلم الجميع أن المملكة خلال 33 عامًا اعتنت بـ133 توأمًا، من 24 دولة، وفي كل وقت يسجل زملائي وزميلاتي إنجازا لهذا الوكن الغالي بدعم كبير من قائد هذا الوطن الغالي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأكد أن العطاءات والإنجارات ستستمر في المجال الطبي وفي العديد من المجالات بإذن الله، بوجود هذه القيادة الحكيمة الذي تدعم الإنجاز والعطاء والنجاح.

عملية جراحية معقدة

تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة، نُفذت على 9 مراحل، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.