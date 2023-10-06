غدًا.. الدمام تستضيف المجموعةَ الثانية لتصفيات كأس آسيا للصالات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 1:16 مساءً

غدًا السبت، في الدمام، منافساتُ المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات "تايلاند 2024". وتحتضن صالةُ وزارة الرياضة "الخضراء" في مدينة الدمام، مبارياتِ المجموعة التي تضمّ منتخبات: إندونيسيا، وأفغانستان، وماكاو، بالإضافة إلى المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات. ويفتتح أخضرُ الصالات مشوارَه في التصفيات بمواجهة أفغانستان يوم السبت، قبل أن يواجه ماكاو يوم الاثنين 9 أكتوبر؛ ليختتم مبارياته بمواجهة إندونيسيا يوم الأربعاء 11 أكتوبر.

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