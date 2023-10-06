"رياح نشطة وأتربة مثارة ورؤية تتدنّى".. تنبيه من "الأرصاد" لتبوك وشرورة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى مدى من 3 إلى 5 كلم على تبوك وتيماء، مشيرًا إلى أن الحالة تستمرّ حتى الساعة 5 مساءً.

كما نبّه المركز إلى أتربة مثارة على محافظة شرورة، مصحوبة برياح نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على المحافظة، مبيّنًا أن الحالة تستمرّ حتى الساعة 8 مساءً.

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