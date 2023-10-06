انت الان تتابع المهلة تقترب من الانتهاء.. "جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدث" يتهيأ للتطبيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 1:26 مساءً

يدخل منتصف الشهر الميلادي الجاري، جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدث حيز التنفيذ، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحلات والمنشآت المشمولة لتصحيح أوضاعها. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن ذلك يأتي استكمالًا للتدرج في التطبيق، حيث يبدأ العمل بالجدول المحدث من 15 أكتوبر بمختلف مجموعاته. وتضمن الجدول الذي سيبدأ العمل به: مخالفات الأنشطة التجارية، وإتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسب المبيعات، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية، أيضًا مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومحطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، وأخيراً مخالفات المباني. وكانت الوزارة قد أصدرت سابقاً النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، والذي تمّ فيه تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، كما رُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة. ويمكن الاطلاع على جدول أحجام المنشآت التجارية ومقدار الغرامات لجميع المخالفات وتصنيف المنشآت من خلال الرابط: https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2023-06/jdwl-aljzaat-n-almkhalfat-albldyt.pdf.

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