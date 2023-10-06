الشباب يفاوض البلجيكي فيليب كليمنت لتولي قيادة الفريق الفنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 1:53 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن إجراء مسؤولي نادي الشباب، محادثات مع البلجيكي فيليب كليمنت، لتولي قيادة الفريق الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لما أفاد به الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" فإن إدارة نادي الشباب في مفاوضات مع المدرب البلجيكي، بتدريب الفريق السعودي، بدلاً من خوان براون الذي يتولى المهمة بصورة مؤقتة. ولم يتول فيليب كليمنت صاحب الـ49 عامًا تدريب أي فريق منذ مغادرته تدريب موناكو في يونيو الماضي، وكان قد تولى قيادته في يناير 2022، كنا الخليج 365 له تدريب عدة أندية مثل : جينك، كلوب بروج . ويحتل الشباب حاليًا المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط خلال 9 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي.

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