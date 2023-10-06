شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل النصر لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره أبها، في منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد بعد قليل، النصر لمواجهة نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد النصر في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز السادس عشر، برصيد ستة نقاط.

تشكيل النصر لمواجهة أبها في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.