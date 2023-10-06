انت الان تتابع إقامة ورشة عمل للمنتخبات الـ24 المشاركة في كأس آسيا 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شارك ممثّلون عن 24 منتخبًا وطنيًّا مشاركًا في كأس آسيا قطر 2023، في ورشة العمل الخاصة بالبطولة، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع.

ومع بقاء ما يتجاوز ثلاثةَ أشهر بقليل على انطلاق النسخة الثامنة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا؛ تَشارك الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم واللجنةُ المحلية المنظمة، في إقامة ورشة عمل على مدار يومين، في الفترة من 4 إلى 5 تشرين الأول "أكتوبر"؛ حيث تم خلالها التطرق إلى عدة جوانب مهمة من أجل إقامة بطولة على مستوى عالمي في الفترة من 12 كانون الثاني "يناير"، ولغاية 10 شباط "فبراير" 2024.

وأقيمت ورشة العمل في فندق شيراتون في الدوحة، بحضور 4 ممثلين من كل اتحاد وطني مشارك "مدير الفريق، المنسق الإعلامي، المنسق الطبي، منسق الأمن"؛ حيث عملت ورشة العمل على تعريف المشاركين بالعناصر الأساسية للتنظيم والإدارة خلال كأس آسيا AFC قطر 2023، إلى جانب تسليط الضوء على شؤون العمليات، وما يمكن توقّعه خلال البطولة.