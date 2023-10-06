"هيئة الطرق" تنفّذ أكثرَ من 150 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 2:41 مساءً

تواصل الهيئةُ العامة للطرق عبر فرقها الميدانية، جولاتِها على مشاريع الطرق في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك عبر عددٍ من الجولات على المشاريع ومصانع إنشاء الطرق. وقامت الهيئة العامّة للطرق بأكثر من 150 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية؛ لضمان جودة المشاريع والأعمال، كما قامت بـ48 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و53 جولة على مشاريع الطرق، واعتماد 40 خطة تصميمية لمشاريع الطرق، و19 مادة لإنشاء الطرق. وتهدف هذه الجولات لرفع مستوى السلامة على شبكة الطرق، ورفع مستوى الجودة، بالإضافة للتأكد من التقيد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف على الطرق.

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