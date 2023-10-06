شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. "الأرصاد" يحذر من أتربة على شرورة وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من أتربة مثارة على محافظة شرورة ، مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على المحافظة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أتربة على تبوك

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى مدى من 3 إلى 5 كلم، على تبوك، ومحافظة تيماء.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك على الطريق ما بين مكة المكرمة وجدة.