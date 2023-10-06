"إغاثي الملك سلمان" يسلِّم "الصحة التركية" 20 سيارة إسعاف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 3:41 مساءً

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتسليم وزارة الصحة التركية 20 سيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها استكمالًا لجهود المركز في دعم المرافق الصحية المتأثرة من الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا. جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، ونائب وزير الصحة التركي الدكتور شعيب بيرنجي، ومدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الصحة التركية الدكتور سلامي كيليج، وممثل مركز الملك سلمان للإغاثة خلف بن عبدالله العتيبي. وقدَّم نائب وزير الصحة التركي شكره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما قُدم من مساعدات إغاثية وإنسانية لمتضرري الزلزال في بلاده، مبينًا أن ذلك أسهم في التخفيف من معاناة المتضررين. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال المركز لمساعدات متضرري الزلزال في تركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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