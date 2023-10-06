نيمار يغادر لبلاده.. والهلال يستعد لـ"الأخدود" بمناورة فنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 أكتوبر 2023, 6:36 مساءً

أعلن نادي الهلال مغادرة نجمه البرازيلي "نيمار جونيور" إلى بلاده نظرًا لقدوم مولودته، وذلك بعد أن سمح له المدير الفني "جورج جيدسوس". ميدانيًّا، أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة "الأخدود" غدًا السبت لحساب منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024. بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض خلالها الجهاز الفني عددًا من الجُمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات بمناورة فنية. وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "نجران" تأهبًا لمواجهة الغد، التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران. يُشار إلى أن الهلال يحتل المركز الثاني مؤقتًا برصيد 20 نقطة، فيما يأتي فريق الأخدود بالمركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

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