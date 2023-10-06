الزميل "محمد طيران" يحتفل بعقد قران ابنه "سعود" بقنا

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الزميل محمد طيران مساء اليوم بعقد قران ابنه "سعود" بمركز قنا، بحضور عدد من أفراد الأسرتين، يتقدمهم الدكتور ناصر بن منصور طيران عضو مجلس الشورى.

"الخليج 365" تُهنئ وتُبارك للزميل "طيران"، وتتمنى للعروسين حياة سعيدة وموفقة.. وبالرفاء والبنين.

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